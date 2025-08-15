Власти европейской страны неожиданно решили пересмотреть соцподдержку мигрантов

3 августа 2025 года были обнародованы данные о рекордном росте расходов на пособия по безработице в Германии за 2024 год, достигших почти 47 миллиардов евро. Уточняется, что среди иностранных получателей поддержки числятся сотни тысяч украинцев. Согласно информации министерства соцобеспечения ФРГ, на их нужды в 2024 году направлено порядка 6,4 миллиарда евро.