Власти европейской страны неожиданно решили пересмотреть соцподдержку мигрантов

В Германии обсуждается реформа системы социальных выплат для беженцев и приезжих из государств, не входящих в ЕС. Представители правящей Социал-демократической партии (СДПГ) предложили перевести пособия в кредитный формат.
Глава района Нордхаузен Маттиас Йендрике разъяснил, что схема должна функционировать по образцу германских образовательных займов BAföG. По его концепции, мигранты, оперативно нашедшие занятость и производящие социальные отчисления, возвратят только часть средств. За преждевременное погашение предусмотрены льготы.
Руководитель района Заальфельд-Рудольштадт Марко Вольфрам акцентировал, что мера призвана ускорить интеграцию. Это сформирует позитивный стимул для оперативного трудоустройства, отметил он, подчеркнув, что подход также смягчит дискуссии о справедливости соцвыплат.
Для несовершеннолетних сохранены безвозвратные выплаты. Взрослым предлагается система мотивации: успешная языковая аттестация и занятость в течение года способны уменьшить задолженность на 50%.
3 августа 2025 года были обнародованы данные о рекордном росте расходов на пособия по безработице в Германии за 2024 год, достигших почти 47 миллиардов евро. Уточняется, что среди иностранных получателей поддержки числятся сотни тысяч украинцев. Согласно информации министерства соцобеспечения ФРГ, на их нужды в 2024 году направлено порядка 6,4 миллиарда евро.
Право на гражданское пособие в Германии предоставляется трудоспособным лицам с низкими доходами или без таковых. Максимальная ежемесячная выплата на одного получателя достигает 563 евро.
