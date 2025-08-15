Губернатор Красноярского края проверил ход подготовки школ к новому учебному году

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков совершил рабочую поездку по образовательным учреждениям юга региона, где проверил готовность школ к началу учебного года. В ходе инспекции глава региона посетил учебные заведения в Минусинске, Малой Минусе и Курагино.
Особое внимание было уделено Минусинской школе № 9, где проведена масштабная реконструкция. «Здание фактически отстроено заново, — отметил губернатор. — В новом учебном году здесь откроется специализированный инженерный класс, где 800 учащихся смогут изучать основы гидроэнергетики и строительства под руководством преподавателей Сибирского федерального университета».
В Малой Минусе глава региона осмотрел школу № 7, где обучаются 240 детей. Основные ремонтные работы здесь завершены, осталось завершить благоустройство территории и расстановку мебели. Напомним, что оба этих объекта находились под особым контролем губернатора после выявленных летом отставаний от графика у подрядчиков.
Завершилась инспекция в курагинской школе № 1, где строители пообещали ускорить темпы работ, чтобы успеть к началу учебного процесса.
«Убедился, что все объекты будут готовы к 1 сентября, — подвел итоги поездки Михаил Котюков. — Создание современных условий для обучения — наш приоритет, особенно в преддверии нового учебного года».
В пресс-службе правительства края уточнили, что на всех проверенных объектах ведется активная подготовка к приему учащихся, а подрядные организации работают в усиленном режиме.
