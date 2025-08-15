Губернатор Красноярского края проверил ход подготовки школ к новому учебному году

В Малой Минусе глава региона осмотрел школу № 7, где обучаются 240 детей. Основные ремонтные работы здесь завершены, осталось завершить благоустройство территории и расстановку мебели. Напомним, что оба этих объекта находились под особым контролем губернатора после выявленных летом отставаний от графика у подрядчиков.