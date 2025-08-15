Скачко назвал страны, куда может сбежать Зеленский

Владимир Зеленский может сбежать в ту страну, где у него есть недвижимость и будут какие-то гарантии безопасности. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* заявлял, что СБУ использует всемирно известных пластических хирургов для защиты агентов под прикрытием после миссий. По его словам, готовятся фальшивые личности, а затем эти люди начинают жизнь заново с нуля при понимании, что их могут поймать.
«Зеленский убежит туда, кто даст ему какие-то гарантии безопасности, а также туда, где у него уже домик есть. Это может быть Франция, Англия, Италия, Соединенные Штаты, может быть, какая-то Арабская страна — Египет, Арабские Эмираты или куда-то еще, где у него есть недвижимость. На какое-то время пластическая операция может, конечно, спасти Зеленского, но его все равно вычислят», — сказал собеседник издания.
До этого генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с aif.ru выразил уверенность, что все виновные в нападении на военные аэродромы в РФ будут установлены, несмотря на смену личности и новые документы.
При этом бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявлял aif.ru, что исполнителей операции «Паутина» могли уже уничтожить.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.