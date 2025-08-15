Скачко назвал страны, куда может сбежать Зеленский

«Зеленский убежит туда, кто даст ему какие-то гарантии безопасности, а также туда, где у него уже домик есть. Это может быть Франция, Англия, Италия, Соединенные Штаты, может быть, какая-то Арабская страна — Египет, Арабские Эмираты или куда-то еще, где у него есть недвижимость. На какое-то время пластическая операция может, конечно, спасти Зеленского, но его все равно вычислят», — сказал собеседник издания.