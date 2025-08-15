Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко отмечает 50-летний юбилей

15 августа 2025 года председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко празднует знаменательную дату — 50-летие со дня рождения.
Алексей Игоревич родился 15 августа 1975 года в городе Константиновске Ростовской области. После получения школьного образования будущий политик переехал в Красноярск, где начал свою профессиональную деятельность.
Основные вехи карьеры юбиляра:
2001−2002 гг. — возглавлял отдел по специальным проектам в области местного самоуправления администрации Красноярского края;
2008−2013 гг. — занимал пост заместителя председателя Красноярского городского Совета депутатов;
2014 г. — руководил агентством печати и массовых коммуникаций региона;
2021 г. — избран депутатом Законодательного собрания Красноярского края;
С 12 октября 2021 года — председатель Законодательного собрания, сменив на этом посту Дмитрия Свиридова.
За годы работы в органах власти Алексей Додатко зарекомендовал себя как опытный управленец и принципиальный политик. На посту председателя краевого парламента он продолжает реализовывать важные для региона законодательные инициативы, уделяя особое внимание социально-экономическому развитию территории.
Коллеги и партнеры отмечают высокий профессионализм юбиляра, его ответственный подход к делу и умение находить решения сложных задач. В день 50-летия Алексея Игоревича поздравляют представители политических кругов, делового сообщества и общественных организаций Красноярского края.
Ранее рассказывали, что губернатор Красноярского края проверил ход подготовки школ к новому учебному году.