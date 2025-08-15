Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко отмечает 50-летний юбилей

За годы работы в органах власти Алексей Додатко зарекомендовал себя как опытный управленец и принципиальный политик. На посту председателя краевого парламента он продолжает реализовывать важные для региона законодательные инициативы, уделяя особое внимание социально-экономическому развитию территории.