Что известно о Сергее Носове, к которому заехал Путин перед встречей с Трампом

Наиболее заметный резонанс вызвало интервью Носова, в котором он затронул тему ГУЛАГа и инакомыслия в истории России. «Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа», — сказал губернатор. Он также добавил, что советский ученый и конструктор ракет Сергей Королев, который отбывал на Колыме наказание за соучастие контрреволюционной троцкистской организации, трудился отдельно от остальных в своем техническом направлении. Однако, по ряду источников, Королев работал на «общих работах» по 12 часов в сутки и без выходных.