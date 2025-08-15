Что известно о Сергее Носове, к которому заехал Путин перед встречей с Трампом

Носов участвовал в развитии нескольких регионов на Урале и в Сибири.
Перед встречей с главой США Дональдом Трампом, которая пройдет 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске, президент России Владимир Путин посетил Магаданскую область. Он приехал на промышленное предприятие в городе Магадан и встретился с губернатором региона — Сергеем Носовым.
Тот известен как эффективный управленец, внесший вклад в развитие металлургической отрасли и социально-экономическое развитие регионов. Под руководством Носова реализуются крупные инфраструктурные и социальные проекты в Магаданской области. Прежде чем стать магаданским губернатором, он занимал и другие важные посты в региональном правительстве. Подробнее о карьере, достижениях, скандалах и личной жизни Носова — в материале URA.RU.
Путин прилетел к Носову.
Президент России рано утром 15 августа прилетел в Магадан и встретился с Сергеем Носовым. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит промышленное предприятие, где ознакомится с технологичным производством, на котором выпускают витамины и биожиры, в том числе отечественный витамин D. Все перечисленное не уступает зарубежным аналогам, отметил Песков. После этого президент осмотрит объекты благоустройства и, в конце визита, проведет рабочую беседу с Носовым.
Биография, образование и карьера Носова.
Сергей Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской области в семье потомственного металлурга: его дед, Григорий Иванович Носов, был одним из крупнейших инженеров-металлургов СССР, а отец руководил металлургическими предприятиями на Украине. Будущий губернатор окончил школу с физико-математическим уклоном и затем получил образование в Магнитогорском горно-металлургическом институте, который окончил с отличием.
Научная деятельность.
Сергей Носов — доктор технических наук. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную совершенствованию технологии выплавки и разливки стали на Магнитогорском металлургическом комбинате. В 2003 году защитил докторскую диссертацию по вопросам управления металлургическим комплексом в современных экономических условиях.
Работа в металлургической отрасли.
С 1983 по 1998 год Носов прошел путь от подручного сталевара до заместителя гендиректора Магнитогорского металлургического комбината. В 1998 переехал в Нижний Тагил, где занимал руководящие должности в ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), активно развивал предприятие и организовывал социальные льготы и поддержку для сотрудников. Затем Носов возглавлял как НТМК, так и Западно-Сибирский металлургический комбинат, входящие в группу «Евраз».
Политическая карьера в Свердловской области.
Политическая деятельность Сергея Носова началась в начале нулевых. Он дважды избирался депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области от Нижнего Тагила, был одним из основателей регионального отделения партии «Единая Россия». Также участвовал в выборах в Областную думу, однако от мандата отказался, сосредоточившись на работе в Палате представителей.
Работа в федеральных структурах и бизнесе.
В 2006—2007 годах Носов был советником заместителя гендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт». С 2007 по 2010 год возглавлял предприятия металлургической отрасли в Москве, а в 2011—2012 годах работал в совете директоров ООО «Лексэлекта».
Мэр Нижнего Тагила.
В 2012 году Носов был назначен вице-губернатором Свердловской области, а затем избран мэром Нижнего Тагила, получив более 92% голосов. В 2017 году переизбран на второй срок с результатом 90,72%. На посту мэра он инициировал масштабные проекты по развитию городской инфраструктуры и промышленности, Нижний Тагил при нем занял 11 место в рейтинге эффективно управляемых городов.
Губернатор Магаданской области.
В мае 2018 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В сентябре 2018 года избран губернатором, набрав 81,59% голосов, а в 2023 году переизбран с результатом 72,39%. В качестве главы регионы он реализует программы повышения зарплат, поддержки молодежи и студентов, развития городской среды и поддержки инициативных проектов жителей региона.
Под его руководством Магаданская область отмечается положительной динамикой по ключевым социально-экономическим показателям. Одновременно занимает пост председателя правительства Магаданской области.
Государственная деятельность и награды.
Сергей Носов — член Государственного совета РФ, с 2002 года состоит в партии «Единая Россия», входит в высший совет партии и возглавляет региональное отделение в Магаданской области. Является лауреатом Государственной премии РФ и премии правительства РФ в области науки и техники, награжден государственными, церковными и региональными наградами за вклад в развитие промышленности и науки. Вошел в десятку лучших губернаторов страны по результатам опроса и анкетирования экспертов, аналитиков и политологов в марте-апреле 2019 года, данные собраны Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» в «Национальном рейтинге губернаторов».
Личная жизнь, скандалы и доходы.
Сергей Носов женат, его супругу зовут Алла. В семье три дочери: Татьяна, Наталья и Екатерина. Губернатор известен любовью к спорту и чтению. По данным «Свободной прессы», доход Сергея Носова за 2019 год составил 6,4 млн рублей, за 2020 год — почти 9 млн рублей.
Наиболее заметный резонанс вызвало интервью Носова, в котором он затронул тему ГУЛАГа и инакомыслия в истории России. «Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа», — сказал губернатор. Он также добавил, что советский ученый и конструктор ракет Сергей Королев, который отбывал на Колыме наказание за соучастие контрреволюционной троцкистской организации, трудился отдельно от остальных в своем техническом направлении. Однако, по ряду источников, Королев работал на «общих работах» по 12 часов в сутки и без выходных.
Высказывания губернатор вызвали общественную дискуссию. Впоследствии политик выступил с объяснением своих слов. «Это было не интервью, как таковое, а беседа, это прозвучало в разговоре Вы же несколько передернули слова, которые прозвучали в разговоре Чтобы прокомментировать шумиху и волну, которая поднялась, то можно сказать следующее: первое, — я говорил об инакомыслии и говорил о народе. Я бы хотел подчеркнуть, что человеколюбие, чувства сострадания, милосердия и справедливости — это лучшие качества нашего народа», — сообщил Носов.
Переговоры на Аляске.
Тем временем, на Аляску прибыли почти все представители российской стороны. Среди прибывших членов делегации — глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, посол России в США Александр Даричев. Также прибыли кремлевские журналисты. Также ожидается прибытие главы Минобороны Андрея Белоусова и спецпредставителя главы государства Кирилла Дмитриева.
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске в особом для российско-американских отношений месте — рядом с захоронением советских летчиков, а также военных и гражданских, которые участвовали в перегоне самолетов США в СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны. Президенты обсудят урегулирование конфликта на Украине, международные и региональные темы, механизмы установления мира и безопасности, а также экономические вопросы.