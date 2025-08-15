Кнайсль: Лидеры ЕС разочарованы, что не играют роли в саммите по Украине

Кнайсль отметила, что европейские страны хотят продолжать влиять на ситуацию, но не играют никакой роли в переговорах.
«То, что их так оставили за бортом, вызывает у них разочарованность. А также то, что их даже не информируют об определённых вещах. У них нет какой-либо настоящей роли в идущих переговорах», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.
По мнению Кнайсль, ЕС желал донести до США определённые позиции. У американцев уже есть об этом информация.
Ранее посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник сообщил, что Киев готовит три сценария провокаций для срыва саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его словам, командование Украины отдало приказ боевикам обстреливать приграничные районы России.