Губернатор Сальдо заявил об отказе жителей Херсона от эвакуации

Некоторые жители микрорайона «Корабел», который находится на Карантинном острове в Херсоне, отказываются от эвакуации. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Не все хотят покидать свои квартиры. Их оккупанты обвиняют в “сепаратизме” — мол, ждут прихода русских. Причины могут быть разными, но можно быть точно уверенными: нас действительно ждут на Острове и во всем Херсоне», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости.
Сальдо ранее сообщал, что объявленная в начале августа Киевом эвакуация из микрорайона «Корабел» завершена. Губернатор области добавил, что ВСУ превратили Карантинный остров в низовьях Днепра в военную базу.
В настоящий момент Херсон находится под контролем ВСУ. Однако большая часть Херсонской области (75%) контролируется Россией. Регион стал частью РФ по итогам референдума в 2022 году.
Ранее сообщалось, что жители прифронтового города в ДНР ждут российских военных.
