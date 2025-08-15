Губернатор Сальдо заявил об отказе жителей Херсона от эвакуации

«Не все хотят покидать свои квартиры. Их оккупанты обвиняют в “сепаратизме” — мол, ждут прихода русских. Причины могут быть разными, но можно быть точно уверенными: нас действительно ждут на Острове и во всем Херсоне», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости.