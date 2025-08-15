Ричмонд
Песков: Путин в Магадане посетит предприятие и встретится с губернатором Носовым

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан посетит промышленное производство и проведет встречу с губернатором региона Сергеем Носовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин посетит современное технологичное производство, где создаются российские витамины и биожиры, не уступающие зарубежным аналогам.

— Строится много объектов, там промышленное производство достаточно технологичное. Там создаются витамины, биожиры. Действительно наши препараты, витамин Д, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради «красного словца», а так оно и есть. Предприятие посетит Путин, — отметил Песков.

Также в программе поездки — общение с губернатором Носовым и осмотр объектов благоустройства города. Песков подчеркнул, что президент всегда использует возможность ознакомиться с региональными делами, отправляясь в такие поездки, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Магадан в преддверии запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.

