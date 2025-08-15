Песков: Путин в Магадане посетит предприятие и встретится с губернатором Носовым

— Строится много объектов, там промышленное производство достаточно технологичное. Там создаются витамины, биожиры. Действительно наши препараты, витамин Д, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради «красного словца», а так оно и есть. Предприятие посетит Путин, — отметил Песков.