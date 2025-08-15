Саймс: ЕС и Зеленский не смогли перетянуть Трампа на свою сторону в Берлине

«Я думаю, что результаты встречи оказались смешанными. Европейским лидерам и Зеленскому не удалось обратить Трампа в свою веру, но они смогли напомнить ему о цене за его решения. Важно понимать, что в администрации Трампа есть люди, которые поддерживают Украину. Они используют ситуацию для давления на Трампа, чтобы он занял более жесткую позицию на переговорах с Путиным в Аляске», — сказал Дмитрий Саймс в интервью aif.ru.