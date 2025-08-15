Саймс: ЕС и Зеленский не смогли перетянуть Трампа на свою сторону в Берлине

Лидерам европейских стран и Владимиру Зеленскому не удалось склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в ходе срочной видеоконференции перед переговорами на Аляске с Владимиром Путиным. Об этом сказал в интервью aif.ru профессор МГИМО, ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс.
«Я думаю, что результаты встречи оказались смешанными. Европейским лидерам и Зеленскому не удалось обратить Трампа в свою веру, но они смогли напомнить ему о цене за его решения. Важно понимать, что в администрации Трампа есть люди, которые поддерживают Украину. Они используют ситуацию для давления на Трампа, чтобы он занял более жесткую позицию на переговорах с Путиным в Аляске», — сказал Дмитрий Саймс в интервью aif.ru.
По словам эксперта, Дональду Трампу, который находится в контакте с обеими сторонами, важно осознавать последствия своих действий. Они могут наступить, как при слишком мягком подходе к Путину, так и при чрезмерном давлении на Россию или введении жестких вторичных санкций против нее и ее партнеров, отметил эксперт.
Полное интервью Дмитрия Саймса о переговорах русско-американских переговорах на Аляске скоро будет опубликовано на aif.ru.