Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин: встреча Путина и Трампа будет первым серьезным шагом к миру

Встреча может стать отправной точкой в мирном процессе, считает бывший премьер-министр РФ.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет важным шагом на пути к заключению мирного договора с Украиной, заявил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

По его словам, при достижении взаимопонимания эта встреча может стать отправной точкой в мирном процессе.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что переговоры пройдут 15 августа. Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча начнется в 22:30 мск на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.

По плану, сначала Путин и Трамп проведут беседу тет-а-тет, после чего к ним присоединятся члены делегаций для продолжения переговоров в расширенном формате.

Ранее Русская Православная Церковь обратилась с молитвой к святому Герману Аляскинскому с просьбой благословить предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше