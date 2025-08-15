Степашин: встреча Путина и Трампа будет первым серьезным шагом к миру

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет важным шагом на пути к заключению мирного договора с Украиной, заявил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
По его словам, при достижении взаимопонимания эта встреча может стать отправной точкой в мирном процессе.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что переговоры пройдут 15 августа. Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча начнется в 22:30 мск на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.
По плану, сначала Путин и Трамп проведут беседу тет-а-тет, после чего к ним присоединятся члены делегаций для продолжения переговоров в расширенном формате.
Ранее Русская Православная Церковь обратилась с молитвой к святому Герману Аляскинскому с просьбой благословить предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на его земле.