Скачко: Малюк и Буданов понимают, что их могут убрать

Главы ГУР и СБУ Кирилл Буданов* и Василий Малюк* понимают, что их могут ликвидировать, причем, это может сделать Владимир Зеленский. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил политолог Владимир Скачко.
Ранее Малюк заявлял, что СБУ использует всемирно известных пластических хирургов для защиты агентов под прикрытием после миссий. По его словам, готовятся фальшивые личности, а затем эти люди начинают жизнь заново с нуля при понимании, что их могут поймать.
«Я думаю, их всех ликвидируют — и Малюка, и Буданова. Это расходный материал, потому что они слишком много знают. Они такие же как и предатель Максим Кузьминов, который угнал российский вертолет. Либо он не хотел делать пластику или просто на него решили не тратиться. Ему просто дали денег и сказали: “езжай”. Его потом в итоге и пристрелили свои же — украинцы. Видимо, стал абузой, начал светиться слишком сильно. А Малюка и Буданова может устранить и сам Зеленский, и любая из спецслужб, которая с ними контактировала. Если они не скроются каким-то образом заранее, то у них у всех судьба незавидная. Все знают, что они натворили и против Европы, и в России, и прочее. Заявление Малюка является таким предупреждением всем: “смотрите, мы скроемся”. Для чего ему рассказывать о пластических операциях для агентов прикрытия, это разве актуальная тема сейчас?» — сказал собеседник издания.
Летом 2023 года российский пилот Кузьминов совершил измену и перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ с экипажем на территорию Украины. Двое других членов экипажа — штурман и борттехник, находившиеся с ним в вертолете, были убиты. В феврале 2024 года предатель также был убит.
До этого генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с aif.ru выразил уверенность, что все виновные в нападении на военные аэродромы в РФ будут установлены, несмотря на смену личности и новые документы.
При этом бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявлял aif.ru, что исполнителей операции «Паутина» могли уже уничтожить.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.