«Я думаю, их всех ликвидируют — и Малюка, и Буданова. Это расходный материал, потому что они слишком много знают. Они такие же как и предатель Максим Кузьминов, который угнал российский вертолет. Либо он не хотел делать пластику или просто на него решили не тратиться. Ему просто дали денег и сказали: “езжай”. Его потом в итоге и пристрелили свои же — украинцы. Видимо, стал абузой, начал светиться слишком сильно. А Малюка и Буданова может устранить и сам Зеленский, и любая из спецслужб, которая с ними контактировала. Если они не скроются каким-то образом заранее, то у них у всех судьба незавидная. Все знают, что они натворили и против Европы, и в России, и прочее. Заявление Малюка является таким предупреждением всем: “смотрите, мы скроемся”. Для чего ему рассказывать о пластических операциях для агентов прикрытия, это разве актуальная тема сейчас?» — сказал собеседник издания.