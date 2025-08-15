Дмитрук: саммит России и США станет для Зеленского экзаменом на выживание

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что предстоящая встреча президентов России и США станет для Владимира Зеленского испытанием, от которого во многом зависит его политическое будущее.
По мнению парламентария, в случае достижения договоренностей между лидерами сверхдержав о формировании новой мировой архитектуры роль украинского президента может оказаться второстепенной или вовсе утратить значимость.
Ранее профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс предположил, что президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не станет соглашаться на шаги, которые противоречат национальным интересам.