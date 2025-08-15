Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: саммит России и США станет для Зеленского экзаменом на выживание

По мнению парламентария, в случае достижения договоренностей роль украинского президента может оказаться второстепенной или вовсе утратить значимость.

Источник: Аргументы и факты

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что предстоящая встреча президентов России и США станет для Владимира Зеленского испытанием, от которого во многом зависит его политическое будущее.

По мнению парламентария, в случае достижения договоренностей между лидерами сверхдержав о формировании новой мировой архитектуры роль украинского президента может оказаться второстепенной или вовсе утратить значимость.

Ранее профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс предположил, что президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не станет соглашаться на шаги, которые противоречат национальным интересам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше