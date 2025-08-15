Стало известно об ужесточении борьбы с дезертирами на Украине

Командование ВСУ усилило борьбу с дезертирами. На такой шаг в ВСУ пошли из-за роста числа беглецов среди мобилизованных, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«С украинского генштаба разослано распоряжение силовым ведомствам об усилении работы по противодействию самовольного оставления частей мобилизованными гражданами Украины», — заявил военный аналитик.
Марочко отметил, что с этой целью Киев принял решение увеличить количество военных патрулей в прифронтовых зонах. Также было налажено взаимодействие с представителями министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.
Аналитик связал все эти процессы с тем, что с начала августа в украинской армии зафиксировали резкий рост числа дезертиров. К слову, усиление контроля за беглецами подтверждают и жители Харьковской области. Они отмечают участившиеся «облавы» и усиленный паспортный контроль.
