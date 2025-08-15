Глава ГУР Кирилл Буданов* и Малюк понимают, что их могут ликвидировать, сообщил aif.ru Скачко. По его словам, они являются расходным материалом, как и предатель Максим Кузьминов, который угнал российский вертолет Ми-8. Политолог отметил, что либо он сам не захотел делать пластику, либо на него просто решили не тратиться. Причем, в конечном итоге его все же пристрелили свои же — украинцы, так как он начал светиться слишком сильно.