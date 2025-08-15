План побега: глава СБУ заявил о пластических хирургах и фальшивых паспортах

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* заявил, что СБУ использует всемирно известных пластических хирургов для защиты агентов под прикрытием после миссий. Он также отметил, что исполнители операции «Паутина», когда грузовики с БПЛА выехали со склада в Челябинске, уже уехали из России в другую страну, где получили новые документы и вернулись на Украину. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, поможет ли пластика Владимиру Зеленскому избежать кары, а также найдут ли агентов, атаковавших российские аэродромы.
Нанимают пластических хирургов.
Многим политикам на Украине придется воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы изменить лицо для избежания возмездия, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко.
Он выразил уверенность, что Малюк сказал правду по поводу пластики. При этом такое вмешательство врачей необходимо не только агентам СБУ, но и многим украинским политикам.
«Многим после завершения конфликта морды придется перекраивать, чтобы их не побили либо сограждане, либо следственные органы за пределами страны», — сказал собеседник издания.
Зеленскому не поможет пластика.
При бегстве из Украины Владимир Зеленский может воспользоваться помощью известных пластических хирургов, которые помогают менять внешность агентам СБУ, сообщил aif.ru Скачко. Однако, как он отметил, глава киевского режима может все что угодно нарастить и поменять в себе, но только куда денется его последняя стадия наркомана и все его преступления, за которые ему грозит как минимум пожизненное заключение на территории Украины или России.
При этом политолог не исключил, что пластическая операция на какое-то время может спасти Зеленского, однако гарантий ему никто не даст.
«Не думаю, что его супруга Елена согласится на пластику. Наверное, будут какие-то другие упреждающие мероприятия проделаны — разведутся. Но, конечно, Зеленского все равно смогут вычислить», — отметил Скачко.
Политолог добавил, что Зеленский может сбежать в ту страну, где у него есть недвижимость и будут какие-то гарантии безопасности.
«Это может быть Франция, Англия, Италия, Соединенные Штаты, может быть, какая-то Арабская страна — Египет, Арабские Эмираты или куда-то еще, где у него есть недвижимость», — сказал aif.ru он.
Малюк и Буданов понимают, что их ликвидируют.
Глава ГУР Кирилл Буданов* и Малюк понимают, что их могут ликвидировать, сообщил aif.ru Скачко. По его словам, они являются расходным материалом, как и предатель Максим Кузьминов, который угнал российский вертолет Ми-8. Политолог отметил, что либо он сам не захотел делать пластику, либо на него просто решили не тратиться. Причем, в конечном итоге его все же пристрелили свои же — украинцы, так как он начал светиться слишком сильно.
«Малюка и Буданова может устранить и сам Зеленский, и любая из спецслужб, которая с ними контактировала. Если они не скроются каким-то образом заранее, то у них у всех судьба незавидная» — отметил политолог.
При этом Скачко подчеркнул, что заявление Малюка является предупреждением всем, что они могут скрыться.
«Для чего ему рассказывать о пластических операциях для агентов прикрытия, это разве актуальная тема сейчас?» — задался вопросом эксперт.
Агенты СБУ являются расходным материалом.
Агенты Службы безопасности Украины являются расходным материалом для ведомства, поэтому странно, когда Малюк говорит об использовании известных пластических хирургов для защиты сотрудников, заявил aif.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, после задания о них никто не думает и том, чтобы их каким-то образом вывезти. После этого СБУ просто ищет новых агентов.
«Есть громадное количество примеров, когда они просто бросают своих агентов, перестают выходить на связь после выполнения заданий. С другой стороны — есть какие-то отдельные агенты, которым уделяется какое-то особое внимание. Очень странно», — отметил Царев.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с aif.ru выразил уверенность, что все виновные в нападении на военные аэродромы в РФ будут установлены, несмотря на смену личности и новые документы. После этого, считает генерал, виновных в преступлении неизбежно ждет суровая расплата, независимо от того, сколько пройдет времени.
«Можем все. Но не сразу. А может уже известны. Это закрытая информация», — подчеркнул собеседник издания.
Летом 2023 года российский пилот Кузьминов совершил измену и перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ с экипажем на территорию Украины. Двое других членов экипажа — штурман и борттехник, находившиеся с ним в вертолете, были убиты. В феврале 2024 года предатель также был убит.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.