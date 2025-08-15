Глава МИД Сергей Лавров прибыл на Аляску для участия в саммите Россия и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев уже находятся в Анкоридже, где в ближайшее время пройдут переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство ТАСС.