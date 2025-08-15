Глава МИД Сергей Лавров прибыл на Аляску для участия в саммите Россия и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев уже находятся в Анкоридже, где в ближайшее время пройдут переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Встреча лидеров двух стран состоится 15 августа на территории военной базы США Элмендорф-Ричардсон.
В состав российской делегации вошли ключевые представители власти: министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что самолет Путина приземлился в одном из городов Дальнего Востока.
