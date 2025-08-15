Спартанские условия: журналисты кремлеского пула добрались до Анкориджа

Журналисты кремлевского пула добрались до Анкориджа. Борт с представителями российской прессы приземлился на Аляске около двух часов назад. Журналистов, как им и обещали, разместили на стадионе, который в годы пандемии был переоборудован под ковидный госпиталь. Условия спартанские, но чистенько. Пресс-центр и душевые тоже есть.
