Венгерская оппозиция неожиданно обвинила РФ во вмешательстве в дела страны

Добавим, что накануне российско-американского саммита на Аляске, который начнется вечером 15 августа 2025 года в Анкоридже, Орбан оказался единственным европейским лидером, отказавшимся подписать совместное заявление стран Евросоюза в поддержку Украины. Он считает, что Венгрию ждет обнищание, если Украина вступит в Евросоюз или НАТО (Североатлантический альянс).