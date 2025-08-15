Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил Россию в политическом вмешательстве после публикации заявления российской Службы внешней разведки о возможных планах Еврокомиссии по смене власти в стране.
Мадьяр также подверг критике венгерские государственные СМИ за воспроизведение заявлений России, назвав это «открытым признанием» вмешательства Москвы.
Ранее СВР информировала, что Брюссель воспринимает кабинет Виктора Орбана как препятствие для «единой Европы», особенно в вопросах отношений с Российской Федерацией. В документе указывалось, что в качестве потенциальной замены венгерскому премьеру рассматривается председатель оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр.
Глава венгерского внешнедипломатического ведомства Петер Сийярто, комментируя заявление Службы внешней разведки Российской Федерации, заявил об отсутствии в нем новой информации, повторив тезисы Орбана о политическом давлении со стороны Евросоюза. Венгерский премьер-министр неоднократно обвинял Брюссель в намерениях сместить его правительство.
Добавим, что накануне российско-американского саммита на Аляске, который начнется вечером 15 августа 2025 года в Анкоридже, Орбан оказался единственным европейским лидером, отказавшимся подписать совместное заявление стран Евросоюза в поддержку Украины. Он считает, что Венгрию ждет обнищание, если Украина вступит в Евросоюз или НАТО (Североатлантический альянс).
Читайте также: Орбан назвал условие наступления мира на Украине.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.