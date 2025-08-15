Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саймс: Трампу выгодно завершение конфликта на Украине по нескольким пунктам

Украинского конфликта позволяет Трампу выполнить свои предвыборные обещания.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине не только из общего гуманизма, но и из личной выгоды. Об этом сказал в интервью aif.ru профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс в преддверии российско-американской встрече на Аляске.

«Если Трампу не удастся договориться, он окажется под очень большим давлением — его будут склонять к введению дополнительных санкций против России. И, самое главное, вторичных санкций, что может привести к серьезным спорам США с такими странами, как Китай или Индия. Так что для обеих сторон украинский кризис остается приоритетной темой», — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.

Эксперт отметил, что завершение украинского конфликта также позволяет Трампу выполнить свои предвыборные обещания.

«Трамп стремится сохранить свои отношения с Европой, но при этом уже перекладывает расходы на европейских союзников, которые будут покупать американское оружие для Украины. Это помогает ему соблюдать предвыборные обещания о сокращении расходов и прекращению втягивания США в Третью мировую войну», — сказал Дмитрий Саймс.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Полное интервью Дмитрия Саймса о переговорах между Россией и США на Аляске читайте на aif.ru в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше