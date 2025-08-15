Саймс: Трампу выгодно завершение конфликта на Украине по нескольким пунктам

Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине не только из общего гуманизма, но и из личной выгоды. Об этом сказал в интервью aif.ru профессор МГИМО, телеведущий Дмитрий Саймс в преддверии российско-американской встрече на Аляске.
«Если Трампу не удастся договориться, он окажется под очень большим давлением — его будут склонять к введению дополнительных санкций против России. И, самое главное, вторичных санкций, что может привести к серьезным спорам США с такими странами, как Китай или Индия. Так что для обеих сторон украинский кризис остается приоритетной темой», — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.
Эксперт отметил, что завершение украинского конфликта также позволяет Трампу выполнить свои предвыборные обещания.
«Трамп стремится сохранить свои отношения с Европой, но при этом уже перекладывает расходы на европейских союзников, которые будут покупать американское оружие для Украины. Это помогает ему соблюдать предвыборные обещания о сокращении расходов и прекращению втягивания США в Третью мировую войну», — сказал Дмитрий Саймс.
Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.
