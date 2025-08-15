Саймс: Трампу выгодно завершение конфликта на Украине по нескольким пунктам

«Если Трампу не удастся договориться, он окажется под очень большим давлением — его будут склонять к введению дополнительных санкций против России. И, самое главное, вторичных санкций, что может привести к серьезным спорам США с такими странами, как Китай или Индия. Так что для обеих сторон украинский кризис остается приоритетной темой», — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.