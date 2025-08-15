Силы ПВО ликвидировали в небе над Самарской областью 13 вражеских БПЛА

Утром в пятницу, 15 августа, на Самарскую область произошла массовая атака вражеских БПЛА. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 13 дронов.
«Сегодня рано утром совершена массовая атака БПЛА на Самарскую область. Уничтожено, по предварительным данным, 13 вражеских беспилотников. Работает ПВО и оперативные службы. Угроза сохраняется», — написал политик в Telegram-канале.
Федорищев подчеркнул, что воздушное пространство над регионом в данный момент закрыто. Кроме того, в целях безопасности местных жителей и гостей региона введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Как KP.RU писал ранее, вражеский беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом в железнодорожном районе Курска ночью в пятницу, 15 августа. Из-за бесчеловечного удара в здании начался пожар. Известно об одной погибшей.