Журналисты кремлевского пула в Анкоридже попали из будущего в прошлое

Журналисты кремлевского пула видели всякое, но поездка в Анкоридж, наверняка, запомнится им надолго. И не только потому, что саммиты президентов России и США (последний был в 2021 году с Джо Байденом) событие в новейшей истории редкое, а на территории самих Штатов — практически исключительное (на ум приходит разве что 2007 год). За 10 часов полёта представителям СМИ пришлось пересечь не только несколько часовых поясов, что для поездок по России дело весьма привычное, но и линию пересечения дат викри — то есть вернуться из будущего в прошлое.
Вылетев из Москвы около 16 часов четверга, борт специального лётного отряда, перевозивший журналистов и переводчиков, сначала полетел над северными территориями РФ, где уже наступала пятница (например, в Магадане в момент пролёта над Колымой было около 9 часов утра), а потом …. вернулся обратно в четверг. Когда командир корабля объявил: «Наш самолёт пересекает границу Российской Федерации» (а такие анонсы, кстати, тоже довольно редки), стрелки часов повернулись вспять, начав отсчитывать время назад. К моменту приземления в Анкоридже на циферблате снова было примерно 16 часов, и снова … все того же четверга. Практически «День сурка», если кто помнит такой фильм.
Впрочем, есть одно существенное «но», если в фильме «День сурка» события четверга всякий раз повторялись, то у журналистов «кремлевского пула» впереди было много нового. Во-первых, гостиниц для многочисленных СМИ, буквально оккупировавших небольшой северный городок, в Анкоридже в пик туристического сезона не нашлось. Кому-то из телевизионщиков удалось договориться с местными жителями и поселиться у них (или поставить палатки на лужайке у дома). Однако большинству российских журналистов пришлось вспомнить «школьные годы чудесные». Вместо отдельных номеров с душем, завтраком и другими атрибутами привычного быта их ждал … стадион местной студенческой команды «Морские волки».
В одном из залов спорткомплекса принимающая сторона поставила ширмы, походные кровати (их использовали при организации ковидных госпиталей на том же стадионе) и повесила надписи на русском языке — «спальная зона», «туалет», «огнетушитель», «душевая», «огни». В общем, все что нужно, чтобы скоротать ночь до исторического события.
Деление на мужской и женский сектора, правда, не предусматривалось. Как сообщили представители кампуса, они были не в курсе, русские какого пола и в каком количестве к ним заедут. Но «ноу проблем», сейчас найдём дополнительные раскладушки. И раскладушки, действительно, нашлись. А также туалетная бумага. И даже бесплатная еда в студенческой столовой.
Как после крокетов и куска пиццы сказал кто-то из журналистов: тому кто жил в общежитии читинского ПТУ, в профилактории для нервных больных в Туве и на станции полярников на земле Франца Иосифа (а такие ночёвки в жизни кремлевского пула, действительно, случались) — никакие американские стадионы не страшны. И не такое, как говорится, видали.
А через несколько часов увидим еще больше.