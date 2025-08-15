Журналисты кремлевского пула в Анкоридже попали из будущего в прошлое

Вылетев из Москвы около 16 часов четверга, борт специального лётного отряда, перевозивший журналистов и переводчиков, сначала полетел над северными территориями РФ, где уже наступала пятница (например, в Магадане в момент пролёта над Колымой было около 9 часов утра), а потом …. вернулся обратно в четверг. Когда командир корабля объявил: «Наш самолёт пересекает границу Российской Федерации» (а такие анонсы, кстати, тоже довольно редки), стрелки часов повернулись вспять, начав отсчитывать время назад. К моменту приземления в Анкоридже на циферблате снова было примерно 16 часов, и снова … все того же четверга. Практически «День сурка», если кто помнит такой фильм.