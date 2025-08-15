Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального правления.
В обращении он подчеркнул историческую значимость события, отметив вклад корейских патриотов и бойцов Красной Армии, проявивших мужество в борьбе за независимость страны.
Медведев отметил прочные связи между Россией и КНДР, указав на совместное противостояние внешнему давлению и стремление к формированию справедливого мирового порядка. В качестве примера он привел участие военнослужащих Корейской Народной Армии в освобождении Курской области.
Политик выразил уверенность, что взаимодействие двух государств и сотрудничество между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи будут способствовать укреплению стратегического партнерства и противодействию неоколониальным подходам Запада. В завершение он пожелал лидеру КНДР здоровья и успехов, а народу страны — процветания и благополучия.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил слова благодарности Северной Корее за помощь в освобождении от украинских оккупантов Курской области.