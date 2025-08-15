Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с днем рождения

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Природный талант и неповторимое актерское мастерство позволили Вам создать яркие и проникновенные художественные образы, покорить сердца многочисленных поклонников», — говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и долголетия. «Пусть Ваше творчество, ставшее неотъемлемой частью культурного достояния братских народов Беларуси и России, и в дальнейшем дарит зрителям радость, служит благородной цели укрепления дружбы между нашими странами», — отметил Президент.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше