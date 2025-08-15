Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву с днем рождения

Глава государства пожелал артистке доброго здоровья, счастья и долголетия. «Пусть Ваше творчество, ставшее неотъемлемой частью культурного достояния братских народов Беларуси и России, и в дальнейшем дарит зрителям радость, служит благородной цели укрепления дружбы между нашими странами», — отметил Президент.