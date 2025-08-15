Саймс: ответный приезд Трампа в Россию стал бы успехом для обеих стран

«Я думаю, это была всего лишь обычная оговорка. Я семь лет работаю ведущим, и у меня тоже бывают оговорки. Я не знаю ни одного опытного ведущего, у которого их никогда не было. Нам нужно понимать это и относиться спокойно. Однако, будет логично, если следующим местом станет Россия. Россия, кстати, уже пригласила Трампа. Однако, насколько я понимаю, никакой реакции из Белого дома на это пока не было. В какой-то степени это справедливо: сперва нужно посмотреть, чего удастся достичь на Аляске», — отметил Дмитрий Саймс.