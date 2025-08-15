Белый дом сообщил время начала переговоров Путина и Трампа

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Анкоридже (Аляска) в пятницу, 15 августа. Встреча запланирована на 11.00 (22.00 мск), о чем свидетельствует официальный график американского лидера, опубликованный Белым домом.
Переговоры пройдут на территории объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, где уже прибыли члены российской делегации, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом на Аляске прибыл в Магадан.
Ранее сообщалось, что на Аляску прибыло три самолета Ил-96 из спецотряда «Россия».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.