Белый дом сообщил время начала переговоров Путина и Трампа

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Анкоридже (Аляска) в пятницу, 15 августа.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Анкоридже (Аляска) в пятницу, 15 августа. Встреча запланирована на 11.00 (22.00 мск), о чем свидетельствует официальный график американского лидера, опубликованный Белым домом.

Переговоры пройдут на территории объединенной базы Элмендорф-Ричардсон, где уже прибыли члены российской делегации, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом на Аляске прибыл в Магадан.

Ранее сообщалось, что на Аляску прибыло три самолета Ил-96 из спецотряда «Россия».

