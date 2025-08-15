Ричмонд
Госдеп оценил ситуацию с правами человека в Узбекистане

За 2024 года в Узбекистане не произошло существенных изменений в области прав человека, говорится в отчете Госдепа. Текст документ опубликован на сайте ведомства.

«Хотя правительство предприняло некоторые заслуживающие доверия шаги по выявлению и наказанию должностных лиц, допустивших нарушения прав человека, слабое верховенство закона и отсутствие прозрачности позволили продолжить нарушения прав человека», — отметили в Вашингтоне.

Среди существенных проблем в этой области, по мнению Госдепа — пытки, произвольные аресты и убийства, ограничения свободы СМИ, цензура.

Так ведомство заявило о случаях запугивания и ареста журналистов. Также представители СМИ сообщали о случаях самоцензуры и тех статей, что Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) считало слишком деликатными.

«Правительство часто использовало обвинения в вымогательстве для ареста блогеров и журналистов, критиковавших правительство, а также для запугивания других блогеров и журналистов, критиковавших правительство», — говорится в отчете.

Кроме того, Ташкент ограничивал или блокировал доступ к интернет-ресурсам. В частности, к порталам о правах человека и новостным изданиям.

В то же время Госдеп отметил, что в Узбекистане не было случаев похищений, совершенных госведомствами. Однако поступали сообщения о пытках.