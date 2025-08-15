Санду взяла курс на ликвидацию Гагаузской автономии, заявили гагаузы

«Сами молдаване в шоке от властей, почему они так себя ведут. Молдаване не понимают. А гагаузы тем более Евгению Александровну поддерживают, они против таких действий молдавских властей, чтобы так быстро взять и закрыть, без какой-либо доказательной базы. У них ничего (на Гуцул — ред.) нету. Это говорит о том, что они хотят расформировать Гагаузскую автономию и тихонечко войти в состав Румынии. И автоматом стать частью НАТО», — отметил он.