Санду взяла курс на ликвидацию Гагаузской автономии, заявили гагаузы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кишиневский режим Майи Санду взял курс на ликвидацию Гагаузской автономии, потому что она мешает вступить в Румынию, заявил РИА Новости председатель культурного объединения гагаузов в Петербурге Владимир Буюклы.
«Поддержка (башкана Гагаузии — ред.) Евгении Александровны (Гуцул, — ред.) среди гагаузов, в том числе живущих в России, очень высокая. Она лидер своего народа, причем официально избранный лидер. Поэтому Евгению Александровну любят, поддерживают», — заявил Буюклы.
Он отметил, что в России ее хорошо знают и поддерживают не только гагаузы, но и многие молдаване. Они обсуждают между собой события вокруг Гуцул, переживают за нее, заверил Буюклы. В частности, у диаспоры много интернет-чатов в месенджерах, где люди выражают возмущение действиями Санду.
«Сами молдаване в шоке от властей, почему они так себя ведут. Молдаване не понимают. А гагаузы тем более Евгению Александровну поддерживают, они против таких действий молдавских властей, чтобы так быстро взять и закрыть, без какой-либо доказательной базы. У них ничего (на Гуцул — ред.) нету. Это говорит о том, что они хотят расформировать Гагаузскую автономию и тихонечко войти в состав Румынии. И автоматом стать частью НАТО», — отметил он.
Он напомнил, что в 1994 году Гагаузия согласилась вернуться в состав Молдавии на правах автономии. В феврале 2014 года власти автономии провели плебисцит, в ходе которого 98% избирателей высказались за право выйти из состава Молдавии в случае утраты ею независимости.
«Не секрет, что Санду ведет Молдову в Румынию и НАТО, а автономия Гагаузии этому мешает», — считает он.
По словам Буюклы, большинство гагаузов выступает за нейтральный статус Молдавии.
«Но сегодня уже ведутся учения НАТО, нас активно втягивают. Так что сегодняшняя ситуация очень плохая», — считает он.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии «Шор». Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.