Белый дом: встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:00 мск

Информация получена из графика американского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Согласно расписанию, опубликованному пресс-службой Белого дома, встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже, Аляска, запланирована на пятницу, на 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Документ указывает, что Трамп покинет Анкоридж в 17:45 по местному времени (04:45 субботы мск), взяв курс на Вашингтон.

Переговоры между главами России и США состоятся 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Это станет их первой личной встречей после июньской встречи Путина с Джо Байденом, тогдашним главой американской администрации, в Женеве в 2021 году. Путин станет первым российским лидером, когда-либо посетившим Аляску.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча Путина и Трампа начнется с беседы в формате «тет-а-тет», в которой, помимо самих лидеров, будут присутствовать только переводчики. Впоследствии к ним присоединятся члены делегаций, ограниченные пятью представителями с каждой стороны.

