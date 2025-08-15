Зеленский пытался скрыть от украинцев предложение Трампа

Согласно данным The New York Times, Владимир Зеленский знал о переговорах между Вашингтоном и Москвой по возможному обмену территориями еще до публичных заявлений Дональда Трампа. Однако украинский лидер предпочел не разглашать эту информацию, опасаясь общественного возмущения среди населения.