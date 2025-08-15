Молдаване в России обеспокоены военным курсом Санду, рассказал активист

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Молдавская диаспора в России обеспокоена агрессивной милитаризацией Молдавии под руководством президента Майи Сануду, заявил РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Patria-Родина» Александр Танасий.
«Мы наблюдаем, что власти Молдавии проводят масштабную военную подготовку. Молдаван, проживающих в России, сильно это беспокоит. Складывается впечатление, что команда Санду ведет Молдавию к милитаризации и противостоянию с Россией», — сказал Танасий.
Он сравнил ситуацию с Украиной до военной фазы конфликта.
Все происходит как по одному и тому же сценарию: проявление русофобии, период ограничения в СМИ, вандализация памятников, усиление силовых структур. Мы прекрасно знаем, что речной порт на юге страны в Джурджулештах продают для того, чтобы начать работы по укреплению инфраструктуры, чтобы тяжелые танки могли заходить для военных целей.
Общественный деятель напомнил, что при поддержке Евросоюза строятся четыре новых моста: один — в сторону Украины, три — в сторону Румынии.
«Тоже есть высокая вероятность того, что это делается для военных целей. В стране секретно закупают вооружение и бронетехнику. Сегодняшняя команда, Санду и товарищи, идут по методичке кураторов из Вашингтона. Власти Молдавии наращивают военное сотрудничество с США, ЕС и НАТО, объясняя это укреплением обороноспособности. Но мы расцениваем эти шаги, как подготовку к вовлечению страны в вооруженный конфликт с Россией», — добавил Танасий.
Ключевым вопросом для Молдавии, считает эксперт, является предотвращение эскалации, которая, по его мнению, может привести к военным действиям.
«Сейчас вопрос очень простой. Останется ли Санду с командой, которая 100% подведет Молдавию к войне и военным действиям, с Россией? Либо придут другие силы», — сказал эксперт.
Танасий подчеркнул, что геополитическая ориентация возможных новых политических сил не является определяющим фактором.
«Не столько важно сейчас — проевропейские или пророссийские, или там, которые дружат с Россией, с Европой, с Америкой, со всеми. Сейчас важно, главное — убрать от управления страной команду Санду, которая с фанатичной преданностью исполняет указы своих западных кураторов и ведет Молдавию к столкновению с Россией через войну», — подчеркнул Танасий.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.