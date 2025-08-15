Госвизит президента Азербайджана в Казахстан может состояться в октябре

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. В октябре может состояться государственный визит в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
«Этот вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств. В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть», — говорится в сообщении.
В 2024 году состоялся государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, напомнил он.
Лидеры двух стран подписали важные документы, поднявшие двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства и укрепившие союзнические отношения двух государств.