Губернатор Новосибирской области создал канал в мессенджере MAX

Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Источник: Комсомольская правда

15 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников создал канал в мессенджере MAX. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что решил создать канал в МАХ из-за растущей популярности сервиса. Он также предоставил ссылку и пригласил читателей подписаться.

«Буду информировать вас о наиболее значимых решениях в своей работе, о важных событиях в жизни Новосибирской области», — заявил глава региона.

Мессенджер МАХ был разработан в 2025 году и сейчас находится в стадии бета-тестирования. Для регистрации в сервисе необходим российский или белорусский номер телефона.