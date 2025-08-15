Губернатор Новосибирской области создал канал в мессенджере MAX

15 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников создал канал в мессенджере MAX. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что решил создать канал в МАХ из-за растущей популярности сервиса. Он также предоставил ссылку и пригласил читателей подписаться.
«Буду информировать вас о наиболее значимых решениях в своей работе, о важных событиях в жизни Новосибирской области», — заявил глава региона.
Мессенджер МАХ был разработан в 2025 году и сейчас находится в стадии бета-тестирования. Для регистрации в сервисе необходим российский или белорусский номер телефона.