Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МИД Австрии рассказала, что произойдет по итогам переговоров Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут способствовать установлению доверия между двумя государствами.

Переговоры президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут способствовать установлению доверия между двумя государствами. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила бывший министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Эта встреча будет способствовать укреплению доверия. Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения», — считает экс-глава австрийского МИД.

Кнайсль также уверена, что на переговорах в Анкоридже многое будет зависеть именно от Трампа в силу его темперамента. При этом он указала, что в современной истории переговоры редко бывают настолько «личными», как планируемые на Аляске.

Экс-министр также заявила о необходимости, чтобы обе державы сели за стол переговоров, как в 1970-х годах, когда было организовано Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европы. Если это произойдет, то это станет хорошим результатом переговоров, заключила Кнайсль.

Ранее Кнайсль объяснила, почему помощь Европы для Украины не является искренней.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше