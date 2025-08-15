Экс-глава МИД Австрии рассказала, что произойдет по итогам переговоров Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут способствовать установлению доверия между двумя государствами. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила бывший министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Эта встреча будет способствовать укреплению доверия. Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения», — считает экс-глава австрийского МИД.
Кнайсль также уверена, что на переговорах в Анкоридже многое будет зависеть именно от Трампа в силу его темперамента. При этом он указала, что в современной истории переговоры редко бывают настолько «личными», как планируемые на Аляске.
Экс-министр также заявила о необходимости, чтобы обе державы сели за стол переговоров, как в 1970-х годах, когда было организовано Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европы. Если это произойдет, то это станет хорошим результатом переговоров, заключила Кнайсль.
