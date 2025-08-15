Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров ответил, ощущает ли он мандраж перед встречей Путина и Трампа

Глава МИД заявил, что Россия на переговорах на Аляске будет излагать свою четкую позицию.

Источник: МИД.РФ

Глава МИД Сергей Лавров ответил, ощущает ли он мандраж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«А что это такое?» — сказал министр.

Говоря об ожиданиях от переговоров, Лавров в комментарии «России 24» отметил, что никогда ничего нельзя загадывать наперед, однако у России есть четкая позиция, которую российские представители будут излагать.

Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что она начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Президенты сначала встретятся тет-а-тет, после чего пройдут переговоры с участием делегаций.

От российской стороны в переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Отмечалось, что Путин прибыл в Магадан, откуда отправится на Аляску. Лавров и российский посол в США Александр Дарчиев уже прибыли на Аляску.

Ушаков сообщал, что Путин и Трамп на Аляске будут обсуждать не только вопрос урегулирования конфликта на Украине, но ряд других тем.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше