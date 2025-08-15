Лавров ответил, ощущает ли он мандраж перед встречей Путина и Трампа

Глава МИД Сергей Лавров ответил, ощущает ли он мандраж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«А что это такое?» — сказал министр.
Говоря об ожиданиях от переговоров, Лавров в комментарии «России 24» отметил, что никогда ничего нельзя загадывать наперед, однако у России есть четкая позиция, которую российские представители будут излагать.
Напомним, встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что она начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Президенты сначала встретятся тет-а-тет, после чего пройдут переговоры с участием делегаций.
От российской стороны в переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Отмечалось, что Путин прибыл в Магадан, откуда отправится на Аляску. Лавров и российский посол в США Александр Дарчиев уже прибыли на Аляску.
Ушаков сообщал, что Путин и Трамп на Аляске будут обсуждать не только вопрос урегулирования конфликта на Украине, но ряд других тем.