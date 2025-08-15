«Солнцепеки» сожгли опорники ВСУ под Северском

В Сети появились кадры уничтожения позиций одной из бригад ВСУ в окрестностях Северска в ДНР.
По информации военных Telegram-каналов, под удар попали опорные пункты 54-й отдельной мехбригады противника, которые, судя по видео, были выявлены в одном из лесных массивов под Северском.
Для уничтожения позиций ВСУ были применены тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Они сожгли выявленные опорники.
Ранее были опубликованы кадры ударов тяжелых огнеметных систем по позициям 143-й мехбригады ВСУ в Харьковской области.