Лукашенко рассчитывает на встречу с Моди в Нью-Дели

Президент уверен, что Беларусь и Индия будут прикладывать все возможные усилия для расширения связей через успешную реализацию совместных проектов.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил президенту Индии Драупади Мурму и премьеру Нарендру Моди поздравления с Днем Независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, Индия отмечает этот праздник в статусе наиболее динамичной крупной экономики мира. Страна сохраняет свою культурную самобытность и укрепляет международные позиции, отметил он.

«Успехи в сферах технологий, образования и экспорта служат примером для других государств», — подчеркнул белорусский лидер.

По мнению президента, диалог между двумя странами дает свой результат. Он также отметил позитивную тенденцию к росту двустороннего оборота товаров и услуг.

Лукашенко также подтвердил свое приглашение президенту Индии посетить Минск в удобное время, чтобы познакомиться с потенциалом Беларуси в различных сферах и определить перспективные направления сотрудничества.

Поздравляя премьер-министра, белорусский лидер отметил активную работу по формированию экономической и политической базы, чтобы обе страны могли выйти на уровень стратегического партнерства.

В частности, по его словам, созданы благоприятные условия для увеличения торгово-экономических связей, есть прогресс в реализации совместных проектов, в том числе в промышленной, фармацевтической и оборонной сферах.

Президент уверен, что Минск и Нью-Дели продолжат прикладывать все возможные усилия, чтобы расширить связи через успешную реализацию совместных проектов.

«Надеюсь на встречу с Вами в следующем году на платформе БРИКС в индийской столице», — добавил Лукашенко.

