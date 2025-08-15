Ричмонд
«Мы знаем, что сказать»: Лавров заявил о готовности к встрече Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске заявил, что Москва готова к диалогу и намерена четко изложить свою позицию. При этом российская делегация не готова делать какие-либо выводы до начала встречи.

Подготовительная работа к переговорам РФ и США ведется, заявил Лавров.

«Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция — понятная, четкая. Мы будем ее излагать», — подчеркнул Лавров. Интервью с ним публикует telegram-канал «Вести».

По словам Лаврова, подготовительная работа к переговорам уже ведется. Министр отметил визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, которые, как заявил Лавров, стали «очень полезными». «Президент об этом сказал, и Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня, ну завтра, завтра продолжим этот очень полезный разговор», — добавил глава МИД.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому). Стороны обсудят урегулирование украинского конфликта и ряд другие тем. Ранее появлялась информация, что Трамп якобы хочет, чтобы на этом саммите присутствовал Зеленский. Однако позже глава США опроверг эту информацию. На месте работает корреспондент URA.RU. Все новости о событии — в сюжете агентства.

