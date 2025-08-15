Смольный рекомендует пристегнуться

Транспортный аналитик Владимир Валдин считает, что данный метод может вполне существенно повлиять на «группы граждан, которые считают, что и ремни, и тормоза придумали трусы». Дисциплинировать таких людей надо, потому что обычно к таким убеждениям прибавляются убеждения о возможности делать и какие-то более серьезные нарушения, добавляет он.