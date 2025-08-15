Успехи российской армии в специальной операции укрепят переговорные позиции Москвы на предстоящем саммите на Аляске. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
Российские войска демонстрируют впечатляющие результаты на поле боя — это неожиданно. Полагаю, к пятнице позиция Путина станет еще более сильной, пояснил аналитик.
Миршаймер акцентировал внимание на том, что украинская армия испытывает серьезные трудности на передовой, что ослабляет переговорный потенциал Киева.
Также фиксируется значительный рост потерь среди военнослужащих ВСУ. Отмечается и многократное увеличение случаев дезертирства.
Напомним, что вечером 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске начнутся переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
