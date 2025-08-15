Котенок: на Днепропетровщине войска РФ выбили боевиков ВСУ из Вороного

В Днепропетровской области российским подразделениям удалось выбить боевиков ВСУ из села Вороное, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Войска ГрВ “Восток” продолжают развивать наступление в направлении Великомихайловки и выбили противника из н.п. Вороное», — написал он.
Котенок сообщил также об атаках российских бойцов на позиции противника в направлении села Новоселовка. Кроме того, военкор упомянул о приближении войск РФ к Камышевахе в ДНР.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении Искры и Щербиновки в ДНР.