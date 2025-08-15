Американские истребители F-22 сопроводят борт Путина на саммит в США

В преддверии первого за десять лет визита Владимира Путина в США американские военные самолеты, еще недавно перехватывавшие российские бомбардировщики, могут быть задействованы для обеспечения безопасности президента России. Как сообщает Newsweek (статью перевели ИноСМИ), истребители F-22 Raptor, базирующиеся на Аляске, могут сопровождать борт Путина во время его прибытия на саммит с Дональдом Трампом.
Отставной генерал-майор Королевских ВВС Канады Скотт Клэнси, ранее занимавший пост заместителя командующего NORAD, отметил парадоксальность ситуации:
«Средства, предназначенные для защиты Северной Америки от потенциальных угроз, включая российские бомбардировщики, теперь могут быть использованы для охраны самого президента России».
Всего две недели назад истребители NORAD перехватывали российские Ту-95 и Су-35 в зоне аляскинской ADIZ (воздушной зоны идентификации). Однако теперь эти же самолеты могут патрулировать воздушное пространство, чтобы гарантировать безопасность высокопоставленного гостя.
NORAD (Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки) — совместная структура США и Канады, отвечающая за мониторинг и защиту воздушного пространства континента. Помимо отслеживания потенциальных угроз, NORAD координирует временные ограничения полетов (TFR) во время мероприятий с участием глав государств.
Капитан Ребекка Гаранд, пресс-секретарь NORAD, подтвердила, что командование использует «многоуровневую систему радаров, спутников и истребителей» для контроля воздушного пространства. В случае с саммитом на Аляске F-22 и F-35 могут быть задействованы для предотвращения любых нештатных ситуаций.
Аляска, находящаяся всего в двух милях от России через Берингов пролив, является ключевым регионом для NORAD, там базируются:
F-22 Raptor (самые совершенные истребители США), F-35 Lightning II, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, воздушные танкеры, обеспечивающие операции в Арктике.
В прошлом году NORAD уже сталкивался с необходимостью перехватывать не только российские, но и китайские бомбардировщики H-6, что подчеркивает стратегическую важность региона.
Как будет обеспечиваться безопасность Путина на Аляске?
Детали протокола пока не разглашаются, но, по словам Клэнси, логистика может включать:
Обозначение зоны TFR — временного запрета полетов в районе саммита. Мониторинг воздушного пространства с помощью радаров и спутников. Готовность истребителей к перехвату любых нарушителей.
При этом Клэнси не исключил, что российские истребители могут сопровождать борт Путина до границы ADIZ, после чего эстафету перехватят американские F-22.
Основная ответственность за безопасность высокопоставленных гостей лежит на Секретной службе США. В заявлении для Newsweek представители ведомства подчеркнули:
«Безопасность президента — наш высший приоритет. Мы не раскрываем конкретные методы операций».
Ожидается, что российская делегация также привлечет сотрудников Службы безопасности президента, что потребует тесной координации между спецслужбами двух стран.
Предстоящий саммит на Аляске, как указывает Newsweek, станет не только дипломатическим, но и оперативным вызовом для военных и спецслужб. Если все пройдет по намеченному плану, то это будет первый случай, когда американские истребители, обычно противостоящие России, будут охранять ее президента.
«Это историческая ирония», — заключает Клэнси. «Но в политике и безопасности такие парадоксы — не редкость».