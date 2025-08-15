Американские истребители F-22 сопроводят борт Путина на саммит в США

В преддверии первого за десять лет визита Владимира Путина в США американские военные самолеты, еще недавно перехватывавшие российские бомбардировщики, могут быть задействованы для обеспечения безопасности президента России. Как сообщает Newsweek (статью перевели ИноСМИ), истребители F-22 Raptor, базирующиеся на Аляске, могут сопровождать борт Путина во время его прибытия на саммит с Дональдом Трампом.