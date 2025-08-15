С 1 сентября в Башкирии запретят продажу энергетиков в школах и театрах

О запрете продажи безалкогольных энергетиков в школах и театрах Башкирии сообщили в пресс-службе Государственного собрания — Курултая республики.
В регионе уже действует федеральный закон о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям. 1 сентября вступит в силу республиканский закон об ограничении мест продажи таких напитков: их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта республики.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев пояснил, что оба закона касаются только напитков со специально добавленными стимуляторами, причем в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта. В качестве тонизирующих компонентов используются кофеин и экстракты некоторых растений — таких, как гуарана, женьшень, лимонник.
Что же касается натуральных напитков — кумыса и кваса — то они к безалкогольным энергетикам не относятся и остаются в свободном доступе.