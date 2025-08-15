С 1 сентября в Башкирии запретят продажу энергетиков в школах и театрах

В регионе уже действует федеральный закон о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям. 1 сентября вступит в силу республиканский закон об ограничении мест продажи таких напитков: их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта республики.