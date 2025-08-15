Ричмонд
Палестинцы в Узбекистане получат соцпомощь

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании системы помощи палестинцам в РУз, сообщили в пресс-центре Минюста.

Указом создана Республиканская комиссия по помощи пострадавшим палестинцам и их сопровождающим в адаптации к жизни в Узбекистане.

Указом вводится ежемесячное пособие на проживание. Выплаты могут получить палестинцы трудоспособного возраста. При этом каждой семье возмещают расходы на аренду жилья по месту проживания.

Жители Палестины с заболеваниями, ведущими к инвалидности, устанавливается подобный статус независимо от срока лечения. Пожилые палестинцы без трудового стажа могут получить пособия.

Ташкент зимой прошлого года временно принял сотню палестинских женщин и детей, пострадавших в ходе конфликта в секторе Газа. Эвакуированные люди будут находиться в нашей стране пока не смогут вернуться обратно. В начале нынешнего года ВОЗ поблагодарила узбекистанские власти за прием жителей Палестины.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Израиль одобрил план контроля над Газой.