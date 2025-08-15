Палестинцы в Узбекистане получат соцпомощь

Ташкент зимой прошлого года временно принял сотню палестинских женщин и детей, пострадавших в ходе конфликта в секторе Газа. Эвакуированные люди будут находиться в нашей стране пока не смогут вернуться обратно. В начале нынешнего года ВОЗ поблагодарила узбекистанские власти за прием жителей Палестины.