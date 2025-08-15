Палестинцы в Узбекистане получат соцпомощь

Указом создана Республиканская комиссия по помощи пострадавшим палестинцам и их сопровождающим в адаптации к жизни в Узбекистане.
Указом вводится ежемесячное пособие на проживание. Выплаты могут получить палестинцы трудоспособного возраста. При этом каждой семье возмещают расходы на аренду жилья по месту проживания.
Жители Палестины с заболеваниями, ведущими к инвалидности, устанавливается подобный статус независимо от срока лечения. Пожилые палестинцы без трудового стажа могут получить пособия.
Ташкент зимой прошлого года временно принял сотню палестинских женщин и детей, пострадавших в ходе конфликта в секторе Газа. Эвакуированные люди будут находиться в нашей стране пока не смогут вернуться обратно. В начале нынешнего года ВОЗ поблагодарила узбекистанские власти за прием жителей Палестины.
