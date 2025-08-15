Саймс рассказал, почему для встречи Путина и Трампа была выбрана Аляска

«Я не знаю, кому на американской стороне пришла в голову идея об Аляске, но она, вообще-то, логична. Это место удобно для обеих сторон. Российской делегации нужно всего лишь перелететь через Берингов пролив. Трампу, в свою очередь, наверняка нравится, что всё происходит на территории США. Встреча на Аляске символизирует возможности российско-американского сотрудничества в прошлом и в настоящем, где, как говорил Ушаков (помощник президента РФ — ред.), где у нас также есть общие географические и экономические интересы», — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.