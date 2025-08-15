Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саймс рассказал, почему для встречи Путина и Трампа была выбрана Аляска

Переговоры в Риме были бы невозможны.

Источник: Аргументы и факты

Аляска, где пройдут переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, символизирует возможности российско-американского сотрудничества. Кроме того, это место удобно для обеих сторон с точки зрения логистики. На это обратил внимание профессор МГИМО, ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.

«Я не знаю, кому на американской стороне пришла в голову идея об Аляске, но она, вообще-то, логична. Это место удобно для обеих сторон. Российской делегации нужно всего лишь перелететь через Берингов пролив. Трампу, в свою очередь, наверняка нравится, что всё происходит на территории США. Встреча на Аляске символизирует возможности российско-американского сотрудничества в прошлом и в настоящем, где, как говорил Ушаков (помощник президента РФ — ред.), где у нас также есть общие географические и экономические интересы», — сказал Дмитрий Саймс в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, некоторые другие варианты, информация о которых просачивалась в СМИ, были неосуществимы.

«Варианты, которые обсуждались до этого, как, например, Рим, были заведомо нереализуемы. Если кто забыл, Италия подписала договор о Международном уголовном суде. Конечно, нетрудно обеспечить полную гарантию безопасности президенту России, но вряд ли кому-то хотелось, чтобы вместо итогов исторической встречи все бы обсуждали меры безопасности», — отметил Дмитрий Саймс.

Эксперт обратил внимание, что ни Трамп, ни другие представители США никак не прокомментировали выбор места для переговоров.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Полное интервью Дмитрия Саймса о переговорах русско-американских переговорах на Аляске скоро будет опубликовано на aif.ru.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше