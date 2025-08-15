Лукашенко надеется встретиться с премьер-министром Индии Моди в 2026 году

Александр Лукашенко в поздравлении премьер-министру Индии обратил внимание на активную работу, связанную с формированием экономической и политической базы для выхода двух стран на уровень стратегического партнерства. В частности, были созданы благополучные условия для наращивания торгово-экономических связей. Кроме того, был достигнут прогресс в реализации совместных проектов — локомотивов двустороннего взаимодействия, в том числе в промышленной, фармацевтической и оборонной сферах.