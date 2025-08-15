Ричмонд
Лукашенко надеется встретиться с премьер-министром Индии Моди в 2026 году

Лукашенко поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 15 августа, поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с Днем Независимости и сказал, что надеется встретиться с Моди в 2026 году. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении президенту Индии заметил, что страна встречает праздник в статуте наиболее динамичной крупной экономики мира. Он уточнил, что Индия уверенно идет вперед, сохраняет свою культурную самобытность, а также укрепляет международные позиции. Александр Лукашенко подчеркнул, что успехи в сферах экспорта, технологий, образования служат примеров для других стран.

Президент акцентировал внимание на том, что диалог между Беларусью и Индией дает свой результат. Он заметил позитивную тенденцию к росту двустороннего оборота товаров и услуг. Глава государства подтвердил приглашение президенту Индии посетить Минск в удобное время для знакомства с потенциалом страны в разных сферах, а также для определения перспективных направлений международного сотрудничества.

Александр Лукашенко в поздравлении премьер-министру Индии обратил внимание на активную работу, связанную с формированием экономической и политической базы для выхода двух стран на уровень стратегического партнерства. В частности, были созданы благополучные условия для наращивания торгово-экономических связей. Кроме того, был достигнут прогресс в реализации совместных проектов — локомотивов двустороннего взаимодействия, в том числе в промышленной, фармацевтической и оборонной сферах.

Президент Беларуси убежден в том, что и далее две страны будут прикладывать все возможные усилия для расширения связей через успешную реализацию совместных проектов.

— Надеюсь на встречу с Вами в следующем году на платформе БРИКС в индийской столице, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Пакистану о направлении специалистов в Беларусь для работы.

Кроме того, Лукашенко возложил допобязанности на своих помощников: «Не реже раза в месяц проводить личный прием граждан, изучать принятые меры с выездом на место».

Тем временем ЖКХ раскрыло результаты проб воды, которая течет из кранов в Минске.

