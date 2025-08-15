Вице-премьер Петкевич назвала принципиальный вопрос для Беларуси

Вице-премьер Наталья Петкевич по итогам прошедшего в Чолпон-Ате заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе назвала один из самых принципиальных вопросов для Беларуси, пишет sb.by.
Первый заместитель премьер-министра акцентировала внимание, что вопрос, касающийся цифровизации, идет сложно.
— Разноуровневая цифровизация в наших странах. К сожалению, пока у нас пробуксовывает введение цифровой подписи, — заметила Наталья Петкевич.
По ее словам, это главная причина, по которой все остальное тоже немного буксует. Вместе с тем вице-премьер подчеркнула, что электронный товарооборот даст возможность в том числе упростить условия ведения хозяйствования для субъектов стран ЕАЭС. Однако для этого необходимо максимально все переводить в электронный формат.
— Сложно это идет. Мы пытаемся это продвигать. Для нас этот вопрос принципиальный. Сегодня по линии наших налоговых органов и по линии таможенных органов мы далеко продвинулись и пытаемся наши практики предложить партнерам, — подчеркнула первый заместитель премьер-министра Беларуси.
