Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров раскрыль роль встреч с Уиткоффом перед переговорами Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на предстоящих российско-американских переговорах, которые состоятся 15 августа в Анкоридже на Аляске, Москва представит свою чёткую позицию.

Источник: Life.ru

«Мы не загадываем ничего наперёд. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и чёткая. Мы будем их излагать», — сказал министр в комментарии телеканалу «Россия-24».

Он также отметил, что значительная работа уже была проделана во время визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Лавров подчеркнул, что Уиткофф, выступая от имени Дональда Трампа, сыграл важную роль в подготовке к переговорам.

Глава российской дипломатии выразил надежду на продолжение «очень полезного разговора» в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Life.ru писал, что Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами Путина и Трампа. Глава МИД РФ заявил, что не испытывает волнения перед этим важным событием.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше