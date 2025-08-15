Лавров раскрыль роль встреч с Уиткоффом перед переговорами Путина и Трампа на Аляске

«Мы не загадываем ничего наперёд. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и чёткая. Мы будем их излагать», — сказал министр в комментарии телеканалу «Россия-24».
Он также отметил, что значительная работа уже была проделана во время визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Лавров подчеркнул, что Уиткофф, выступая от имени Дональда Трампа, сыграл важную роль в подготовке к переговорам.
Глава российской дипломатии выразил надежду на продолжение «очень полезного разговора» в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее Life.ru писал, что Лавров ответил на вопрос о мандраже перед переговорами Путина и Трампа. Глава МИД РФ заявил, что не испытывает волнения перед этим важным событием.