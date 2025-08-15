Лавров заявил, что не волнуется перед встречей Путина и Трампа

Министра иностранных дел России спросили, ощущает ли он мандраж перед предстоящей встречей лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
— А что это такое? — цитирует ответ Лаврова РИА Новости.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.
Президент США отметил, что вряд ли сможет добиться немедленного прекращения огня на Украине по итогам встречи с Путиным. Трамп также не стал подтверждать намерение провести совместную пресс-конференцию с президентом России. Однако он заявил, что это было бы «неплохо».
В состав российской делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.