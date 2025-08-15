Город в городе, хранящий секретные данные: что известно о базе JBER в Анкоридже, где встретятся Путин и Трамп

Переговоры Путина и Трампа было решено провести на военной базе.
Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут 15 августа на военной базе JBER в городе Анкоридж на Аляске. Ее называют городом в городе, поскольку для военных здесь оборудованы школы, больницы и парки. База имеет ключевое стратегическое значение для Штатов, и Трамп боялся, что встреча с российскими представителями на этой территории может нанести ущерб обороне и политическому имиджу страны. Однако впоследствии выяснилось, что более надежного и защищенного места нет во всей округе. Подробнее об истории базы и причине выбора ее в качестве переговорной площадки — в материале URA.RU.
История создания базы JBER: объединение двух военных объектов США.
База появилась в результате объединения двух другихФото: Sheila deVera/Zuma/TASS.
В 2010 году на Аляске была создана объединенная военная база JBER (Joint Base Elmendorf-Richardson — Объединенная база Эльмендорф-Ричардсон) в результате слияния авиабазы Элмендорф (ВВС США) и армейского Форт-Ричардсона. Это решение стало частью масштабной реформы оптимизации военных объектов, инициированной в 2005 году для сокращения расходов и повышения эффективности. JBER стала одной из 12 таких объединенных баз по всей стране.
Назвали в честь американских героев.
Название базы состоит из двух частей — Элмендорф и Ричардсон. Первая часть дана в память о капитане ВВС США Хью Мерле Элмендорфе, погибшем в 1933 году во время испытательного полета. Вторая часть названа в честь бригадного генерала Уилдса Престона Ричардсона, участника Первой мировой войны и экспедиции США в Советский союз, а также исследователя Аляски.
Стратегическое значение базы.
На базе размещены несколько военных формированийФото: Senior Airman Patrick Sullivan/Zuma/TASS.
JBER играет ключевую роль в обороне США на севере Тихоокеанского региона и Арктики. На базе размещены 11-я воздушная армия, аляскинское командование НОРАД (Воздушно-космическая оборона Северной америки) и 673-е авиационное крыло. Объект служит центром учений и операций в условиях арктического климата, что делает его уникальным в системе национальной безопасности.
Авиационный парк.
На аэродроме JBER дислоцировано около 120 самолетов, включая истребители пятого поколения F-22 Raptor, F-15 Eagle, тяжелые транспортные C-17 Globemaster III и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Две взлетно-посадочные полосы позволяют принимать даже президентский борт № 1.
Инфраструктура: город внутри города.
На территории базы проживает более 32 тысяч человек — военные, их семьи и гражданский персонал. Это составляет около 10% населения Анкориджа. JBER обладает собственной развитой инфраструктурой: школами, магазинами, медицинскими учреждениями и даже парками.
Визиты высокопоставленных лиц.
База регулярно принимает первых лиц государства. В период первого президентства Дональда Трампа он неоднократно посещал JBER, проводил встречи с военными и инспектировал объекты. База обеспечивает высокий уровень безопасности для визитов глав государства и иностранных делегаций.
Безопасность и дипломатические нюансы.
По данным CNN, администрация Трампа изначально была против проведения встреч с российскими представителями на военной базе из-за опасений по поводу доступа к секретным данным и возможного политического ущерба. Однако со временем стало ясно, что только JBER может обеспечить необходимый уровень безопасности для подобных мероприятий.
Соображения безопасности и логистики.
JBER подходит для саммита из-за своей безопасностиФото: Алексей Алексеев/РИА Новости.
Выбор совместной военной базы ВВС и Сухопутных войск США в Анкоридже для проведения саммита между президентами России и США объясняется, прежде всего, вопросами безопасности и удобства. Об этом сообщил отставной сотрудник Секретной службы США Роберт Макдональд с более чем 20-летним стажем в беседе ТАСС.
На территории базы имеется аэродром, способный принимать крупные авиалайнеры и транспортные самолеты, а также площадки для размещения кортежей лидеров. База находится под усиленной охраной, что позволяет минимизировать риски и упростить организацию безопасности высокопоставленных гостей.
Прецеденты.
Экс-сотрудник спецслужб подчеркнул, что подобные объекты часто используются для международных встреч, где приоритетом становится безопасность, а не соблюдение протокольных формальностей. Эксперт напомнил, что в 2012 году безопасность саммита G8 в Кемп-Дэвиде также обеспечивалась на военном объекте, что подтверждает практичность такого подхода.
Ограничения по выбору площадки.
У выбора JBER в качестве площадки для переговоров было несколько причинФото: Алексей Алексеев/РИА Новости.
Выбор места проведения саммита был ограничен не только вопросами безопасности, но и туристическим сезоном, пишет CNN со ссылкой на администрацию Трампа. Летние месяцы на Аляске — пик туристического потока, что делает традиционные площадки в Джуно и Фэрбенксе недоступными. В итоге, после рассмотрения различных вариантов, стороны остановились на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, отметили «Mail Новости».
Подготовка к встрече.
Американские спецслужбы заранее арендовали необходимую инфраструктуру в Анкоридже, включая жилые помещения для делегаций, отметили журналисты The New York Times. Федеральное управление авиации (FAA) предупредило о закрытии воздушного пространства над городом на время проведения саммита, об этом сказано на официальном сайте.
Как встретили российских журналистов.
Российских журналистов разместят в спортивном центре на АляскеФото: Артур Якушко © URA.RU.
Российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения переговоров Путина и Трампа, разместили на территории спортивной арены. В 5:30 по местному времени они поедут на военную базу, где непосредственно пройдут переговоры. По его словам, для журналистов на территории базы будет организован пресс-центр и шатер, который еще строят. Кроме того, организаторы пообещали обеспечить участников необходимыми условиями для работы, включая доступ к Wi-Fi.