Город в городе, хранящий секретные данные: что известно о базе JBER в Анкоридже, где встретятся Путин и Трамп

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдут 15 августа на военной базе JBER в городе Анкоридж на Аляске. Ее называют городом в городе, поскольку для военных здесь оборудованы школы, больницы и парки. База имеет ключевое стратегическое значение для Штатов, и Трамп боялся, что встреча с российскими представителями на этой территории может нанести ущерб обороне и политическому имиджу страны. Однако впоследствии выяснилось, что более надежного и защищенного места нет во всей округе. Подробнее об истории базы и причине выбора ее в качестве переговорной площадки — в материале URA.RU.