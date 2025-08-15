Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К выборам свердловского губернатора утвердили избирательный бюллетень

Свердловский избирком утвердил форму бюллетеня к выборам главы области.

Источник: ЕАН

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила текст и порядок изготовления бюллетеня для голосования на досрочных выборах губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Кандидаты располагаются в алфавитном порядке. Напротив фамилии каждого из них располагаются установленные законом сведения», — уточнили в избиркоме.

В избирательной комиссии уточнили, что если кандидат менял фамилию в период избирательной кампании либо в течение года до дня назначения выборов, то указывается его прежняя фамилия.

Напомним, избирком зарегистрировал на выборах свердловского губернатора 5 кандидатов от парламентских партий. От «Единой России» выдвинут Денис Паслер, от «Справедливой России — За правду» — Андрей Кузнецов, «Новые люди» выдвинули Ранта Краева. Представителем от КПРФ в выборах будет участвовать Александр Ивачев, а от ЛДПР — Александр Каптюг.

Выборы губернатора пройдут с 12 по 14 сентября. У жителей Свердловской области будет возможность отдать свой голос за кандидата при помощи системы дистанционного электронного голосования.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше