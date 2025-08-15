К выборам свердловского губернатора утвердили избирательный бюллетень

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила текст и порядок изготовления бюллетеня для голосования на досрочных выборах губернатора. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
«Кандидаты располагаются в алфавитном порядке. Напротив фамилии каждого из них располагаются установленные законом сведения», — уточнили в избиркоме.
В избирательной комиссии уточнили, что если кандидат менял фамилию в период избирательной кампании либо в течение года до дня назначения выборов, то указывается его прежняя фамилия.
Напомним, избирком зарегистрировал на выборах свердловского губернатора 5 кандидатов от парламентских партий. От «Единой России» выдвинут Денис Паслер, от «Справедливой России — За правду» — Андрей Кузнецов, «Новые люди» выдвинули Ранта Краева. Представителем от КПРФ в выборах будет участвовать Александр Ивачев, а от ЛДПР — Александр Каптюг.
Выборы губернатора пройдут с 12 по 14 сентября. У жителей Свердловской области будет возможность отдать свой голос за кандидата при помощи системы дистанционного электронного голосования.