Парламент Гагаузии определит дату выборов в парламент

По мнению эксперта, проблема заключается еще и в том, что законодательство предусматривает утверждение итогов выборов в Гагаузии Апелляционной палатой в Комрате, однако Кишинев ее ликвидировал, не предложив альтернативы. Народное собрание Гагаузии просило парламент Кишинева вмешаться и восстановить судебную инстанцию, письмо с этой просьбой было направлено и президенту Майе Санду. Власти не отреагировали в срок. А на сегодняшний день парламент Молдавии уже не является функциональным, поскольку через полтора месяца граждане республики выберут новый состав законодательного органа.